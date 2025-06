Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: chi entra, chi esce

Chi arriverà? Già preso lo svincolato Luka Modrić, in dirittura d'arrivo Samuele Ricci per 25 milioni di euro bonus inclusi dal Torino. Poi Tare, ha chiosato il 'CorSera', verosimilmente riallaccerà i fili della trattativa con il Bruges per Ardon Jashari: il giocatore preme per trasferirsi a Milano, ma la proposta dei rossoneri non si è ancora avvicinata ai 35 milioni di euro garantiti chiesti dai belgi. Occhio alla concorrenza del Borussia Dortmund.