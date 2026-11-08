Athekame sempre nei piani del Milan: l'addio di Fonseca può aprire al ritorno anticipato

Emergenza esterni per il Milan di Amorim: spunta l'idea del rientro di Athekame per gennaio. Tutti i numeri pazzeschi del terzino e come cambierà la difesa
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Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato che per il Milan sarà veramente fondamentale. Ci sono alcuni ruoli che vanno rinforzati anche per i tanti infortuni subiti dal club dal mese di ottobre in poi. Sugli esterni, per esempio, la rosa è corta soprattutto dopo le operazioni subite da Chukwueze e Saelemaekers. Per questo motivo è assolutamente possibile che la dirigenza del Milan possa intervenire in questo reparto.
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Calciomercato Milan: l'idea Athekame per la fascia destraCome riportato da "Il Corriere dello Sport" nel mercato in entrata il Milan proverà a riportare alla base Athekame dal prestito al Lione. Il terzino destro ha iniziato alla grande la stagione con Paulo Fonseca in panchina (ora passato allo Sporting). Proprio il cambio di allenatore potrebbe cambiare le prestazioni di Athekame, ma il Milan lo rivorrebbe indietro per avere un'opzione in più sulla fascia destra dove mancano in questo momento alternative. Secondo il quotidiano servirebbe comunque trovare un accordo economico con il Lione per finire il prestito con 5 mesi di anticipo.
Le statistiche di Athekame in Francia: i numeri della stagioneQuesti i numeri nel campionato francese del classe 2004 (dati Sofascore):
- Presenze: 9.
- Da titolare: 9.
- Minuti totali: 810.
- Gol: 2.
- Gol attesi (xG): 1.16.
- Tiri totali a partita: 0.8.
- Assist: 3.
- Assist attesi (xA): 1.54.
- Tocchi a partita: 71.6.
- Grandi occasioni create: 3.
- Passaggi chiave a partita: 1.4.
- Palle recuperate a partita: 4.0.
- Errori che hanno portato al tiro: 1.
- Errori che hanno portato al gol: 0.
- Totale duelli vinti a partita: 5.0 (54%).
Come cambierebbe il Milan di Amorim con il ritorno del terzinoIl ritorno di Athekame potrebbe essere davvero molto utile per Amorim: potrebbe giocare sia come esterno di centrocampo per fare rifiatare Moreira (Hutchinson fa fatica in fase difensiva) e sia come terzino destro della difesa a quattro, dove in questo momento ci sono solo Gila e Filippo Terracciano (non proprio affidabile). Vedremo se i due club troveranno l'accordo.
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