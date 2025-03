Calciomercato Milan, riscatto Walker: pronto un nuovo contratto. I dettagli

La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lontana, eppure il Milan starebbe già ragionando a fondo sul riscatto di Kyle Walker dal Manchester City . Arrivato in rossonero nel corso della finestra invernale, il terzino inglese, che aveva già espresso la propria volontà di cambiare aria dopo anni ai Citizens, si è ben ambientato in rossonero. Qualche errore c'è stato, ma il classe 1990 ha dimostrato di essere ampiamente un upgrade rispetto ad Emerson Royal . E questo avrebbe spinto il Diavolo a ragionare sulla possibilità di tenerlo anche in futuro.

Le ultime notizie in merito le ha fornite Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', il Milan e Kyle Walker starebbero progettando di continuare insieme. I rossoneri hanno un'opzione di acquisto per ingaggiarlo in via definitiva e sarebbero intenzionati a farla scattare. Non solo, perché sarebbe pronto un nuovo contratto per il terzino inglese fino al 2027.