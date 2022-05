Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, appuntamento a fine stagione

Non è detto che Alessio Romagnoli lasci il Milan nel corso del calciomercato estivo. C'è ancora la possibilità di giungere ad un rinnovo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di calciomercato , facendo il punto sui tanti giocatori che, dal prossimo 1° luglio, potrebbero cambiare maglia a parametro zero . Il Milan , per esempio, si è già assicurato, con questa formula, l'attaccante belga Divock Origi ( Liverpool ), ma perderà Franck Kessié ( Barcellona ).

Al momento, però, ha ricordato il 'CorSera', il Milan non ha ancora sciolto le riserve su Alessio Romagnoli, difensore della squadra di Stefano Pioli, in forza al Diavolo dal 2015 e capitano dal 2018. Romagnoli, infatti, ha trattato con la Lazio di Claudio Lotito per un suo approdo nella Capitale, ma la proposta economica biancoceleste non ha suscitato il suo entusiasmo.