Il Milan, in lotta con l'Inter per lo Scudetto, vivrà altri 180' di passione prima di concentrarsi totalmente sul calciomercato. Logicamente, però, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sono già operativi al fine di assicurarsi quei rinforzi che dovrebbero permettere al Diavolo, nella prossima stagione, di essere ulteriormente competitivo in Serie A e più forte in Champions League. Tanti gli interventi previsti. Ma potrebbe anche essercene uno tra i pali ...