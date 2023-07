Calciomercato Milan – Si va verso il rinnovo di Maignan: è da blindare

Maignan è l'unico elemento rappresentativo della rosa di mister Stefano Pioli a non aver ancora rinnovato il proprio accordo dopo il suo arrivo in rossonero, avvenuto due anni fa, per 15 milioni di euro scarsi, bonus inclusi, dal Lille. Tutti i titolari del Diavolo hanno messo una firma - intesa come rinnovo contrattuale - a parte Maignan che al primo tentativo è riuscito a vincere lo Scudetto. Ora, quindi, tocca a Mike.