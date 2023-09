Calciomercato Milan – Maignan, che richiesta per il rinnovo! Le cifre

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere del Milan il cui attuale accordo con il club di Via Aldo Rossi - da 2,8 milioni di euro netti a stagione di stipendio - scadrà il 30 giugno 2026. Già con Paolo Maldini e Frederic Massara e poi a giugno erano stati intrapresi contratti con il suo agente per aprire le discussioni per una nuova intesa. In fin dei conti, il rinnovo di Maignan per il Milan è una priorità: il francese, classe 1995, è una delle colonne della squadra di Stefano Pioli, tanto in campo quanto nello spogliatoio, in termini di importanza dal punto di vista tecnico e di leadership.