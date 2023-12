Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan, iniziata la trattativa: i dettagli

Milan, via al dialogo per il rinnovo di Maignan — Per il 'CorSera' il Milan non vorrebbe privarsi di Maignan: così Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già iniziato i colloqui per il rinnovo del suo contratto, riscontrando la disponibilità del numero 16 ex Lille e PSG a restare in una città e in una squadra a cui è affezionato.

Occorrerà, però, trovare un'intesa con l'entourage di Maignan non sulla durata del contratto (nuovo quinquennale fino al 30 giugno 2028 o 2029) bensì sull'aumento di stipendio. Le prime richieste dei suoi agenti, per il quotidiano generalista, partono da 8 milioni di euro netti a stagione, Numeri, questi, ben al di sopra del 'salary cap' previsto dalla politica societaria del club.

Prima richiesta, 8 milioni di stipendio. Lo vogliono top club europei — I corteggiatori a Maignan, del resto, non mancano mica. L'estate scorsa si era fatto avanti il Chelsea, ma tra la maxi-valutazione fatta dal Milan per 'Magic Mike' (100 milioni di euro) e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, non se n'è fatto più nulla. Ora le big d'Europa pensano a lui per la porta. In pole position, il Bayern Monaco, che dovrà sostituire Manuel Neuer (nonostante il rinnovo di quest'ultimo fino al 30 giugno 2025).

Quindi, le grandi della Premier League. Lo stesso Chelsea, ma anche il Manchester United, rimasto bruciato dall'acquisto di André Onana dall'Inter. In questo momento, ha evidenziato il 'Corriere della Sera', l'ipotesi di un divorzio tra Milan e Maignan a fine stagione sembra impossibile, ma nel calciomercato mai dire mai e la vicenda Tonali, d'altronde, insegna. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>

