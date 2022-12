Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, i rossoneri alzano l’offerta | News

Continua ad essere più attuale che mai la questione legata al rinnovo del contratto con il Milan di Rafael Leao . A dare alcune novità in merito sono i colleghi di 'TMW', secondo i quali il club di via Aldo Rossi vorrà fare in modo di trattenere il portoghese in squadra. L'intenzione dei rossoneri, infatti, sarebbe quella di offrire un ricco rinnovo a 7 milioni di euro più bonus a stagione al giocatore, anche se le sirene dalla Premier League potrebbe risuonare in maniera forte e decisa.

L'idea è quella di trattenere Leao nel mercato di gennaio e non ascoltare nessun tipo di offerta da parte dei club interessati. In questo modo, qualora non si dovesse arrivare ad un accordo per il rinnovo, il Milan potrebbe cedere il giocatore in estate e monetizzare. Come ben si sa, infatti, è tutt'altro che semplice che il giocatore possa rinnovare con il club di via Aldo Rossi, in quanto c'è anche la questione legata ai 19 milioni di euro da pagare allo Sporting. Secondo 'TMW' il Milan dovrebbe dare i soldi a Leao, pagandoci sopra le tasse come fosse un premio. Sarebbe un modo per risolvere la situazione, inserendo però nel contratto una clausola per recuperare i soldi del contenzioso in caso di cessione. Se il Milan riuscisse a rinnovare sarebbe un colpaccio, ma c'è da dire che in questo momento non è fissato un incontro con Ted Dimvula, agente-avvocato del calciatore. Calciomercato Milan, scambio da urlo con il Manchester City.