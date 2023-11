Milan, Giroud sicuro: “Mi piacerebbe restare per vincere ancora”

Milan, Giroud vuole restare: "Ero tifoso già negli anni 2000" — La stima che il centravanti francese, classe 1986, nutre nei confronti del club rossonero, infatti, va ben oltre il 'semplice' contratto fino al 30 giugno 2025 che vorrebbe sottoscrivere. "Ero già un tifoso del grande Milan negli anni 2000 - ha evidenziato il numero 9 rossonero -. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club. Quello che ho ottenuto nella mia carriera va ben oltre i miei sogni da bambino. Non ho rimpianti. Rifarei esattamente le stesse cose".

Giroud, d'altronde, con il Milan ha già vinto uno Scudetto nel 2022 e, a quanto pare, ha voglia di vincere ancora nel futuro a breve e medio termine. A partire da ora. "Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del 20° Scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo - ha sottolineato -. Poi fare bene in Champions League, vincere l’Europeo con la Francia e poi faremo un bilancio".

"Non sono eterno. Ma ho ancora un po' di benzina" — Il nativo di Chambéry è consapevole che l'età sta passando e inizia già a pensare a cosa farà una volta che si sarà ritirato. "Non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permetterà, cercherò di superare i limiti, anche se io non me ne pongo nessuno. Voglio divertirmi il più possibile".

"Sono davvero innamorato di questo sport e non sono ancora pronto a smettere. E poi ho ancora un po’ di benzina, no? - ha sottolineato Giroud del Milan, che poi ha proseguito così -. Il calcio è la mia passione, quindi penso che resterò nel calcio. Allenatore? Non credo, almeno per il momento: non ne ho il desiderio e non so se ne avrò mai l’energia o la volontà, perché è un lavoro molto impegnativo. Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, perché in un club si è coinvolti in una serie di cose: la politica degli ingaggi, la prima squadra, l’accademia … Ma lo dico oggi, poi le cose potrebbero cambiare". LEGGI ANCHE: Per il difensore è duello con la Juventus: le ultime news >>>

