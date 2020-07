Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, incontro in settimana: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con il passare delle settimane appare sempre più importante il contributo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il portiere rossonero, reduce da un rigore parato contro l’Atalanta da capitano, è una delle grandi certezze del Diavolo, che non può permettersi di farselo scappare. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, per questo motivo c’è bisogno di iniziare ufficialmente una trattativa per il rinnovo.

In tal senso, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per i colloqui tra la dirigenza e Mino Raiola. Si va verso un prolungamento per altre due stagioni, vale a dire fino al 2023, alle stesse cifre attuali (6 milioni di euro), ma con l’inserimento di cospicui bonus che potrebbero far lievitare il suo compenso fino a 8 milioni in caso di scudetto. Dalle parole ai fatti: il Milan e Donnarumma vogliono proseguire insieme.

