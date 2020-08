Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: c’è il problema clausola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo del Milan di questo mercato è stato centrato. Zlatan Ibrahimovic, infatti, rinnoverà il suo contratto con il Milan dopo le tante trattative dei giorni scorsi. Ora l’attenzione della società si sposta su Gianluigi Donnarumma.

Gigio ha un contratto in scadenza nel 2021 e Paolo Maldini ha definito questo aspetto un problema: “Donnarumma? Siamo arrivati all’ultimo anno, ma abbiamo fiducia del fatto che lui voglia continuare con noi. C’è una sorta di preoccupazione perchè è l’ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore”. I rapporti con Raiola sono buoni, e dunque la sensazione è che alla fine un accordo si troverà.

Uno dei nodi principali è quello però relativo alla clausola rescissoria. Raiola vuole avere in mano una via d’uscita che consenta a Donnarumma di lasciare il Milan qualora la squadra di Stefano Pioli non raggiungesse la Champions League nella prossima stagione. L’agente vuole una cifra bassa, mentre il Milan ovviamente la vuole più alta possibile: la trattativa si preannuncia complicata, ma la dirigenza rossonera è convinta che la volontà di Gigio alla fine risulterà decisiva per la fumata bianca.

Donnarumma intanto a Milanello ha iniziato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra per preparare la prossima stagione: “Siamo carichissimi. E’ andato bene il primo allenamento e vogliamo ripartire forte” ha raccontato a Milan TV. Vedremo cosa succederà, ma Donnarumma vuole diventare una bandiera rossonera e la società vuole offrirgli un sostanzioso aumento d’ingaggio. Con queste basi c’è la possibilità di andare avanti insieme.

