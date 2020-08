Calciomercato Milan – Avanti su Brahim Diaz: via libera del Real Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Milano-Madrid è un classica direttrice di mercato: l’anno scorso è stato chiuso l’affare Theo Hernandez, mentre quest’anno potrebbe toccare a Brahim Diaz.

Anche nel passato i contatti tra Milan e Real Madrid erano una costante. Basta pensare alle trattative tra Adriano Galliani e Florentino Perez che hanno portato in rossonero tanti giocatori tra cui Redondo, Ronaldo, Emerson, Huntelaar, il Kaka-bis e Diego Lopez. Ora la proprietà è cambiata e Maldini e Massara puntano su giocatori meno noti, così come Brahim Diaz appunto.

Per voi lettori di Pianetamilan.it non è un segreto. Vi abbiamo raccontato in anteprima l’interesse del Milan per lo spagnolo. L’affare per Brahim Diaz può chiudersi in fretta con un prestito con diritto di riscatto. Il classe 1999 ha bisogno di spazio per imporsi e i rossoneri possono essere l’occasione giusta: il Real Madrid crede in ogni caso alle potenzialità del giocatore, considerando il fatto che vorrebbe inserire una clausola di riacquisto.

L’acquisto di Brahim Diaz escluderebbe probabilmente quello di Oscar Rodriguez, altro giocatore del Real Madrid. Rispetto a Diaz ha un anno in più e nelle ultime due stagioni ha trovato continuità al Leganes. Come detto, il Milan sembra intenzionato ad acquistare Brahim Diaz, ma comunque resta vigile anche su Oscar Rodriguez. L’asse Milano-Madrid è sempre molto caldo.

