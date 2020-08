Calciomercato Milan – Rinnovi: dopo Ibrahimovic ora tocca a Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, manca solo la firma di Zlatan Ibrahimovic, che comunque a breve sarà un nuovo giocatore rossonero.

Dopo Ibra il Milan dovrà affrontare anche il rinnovo di Gianluigi Donnarumma (contratto in scadenza nel 2021).Non sarà facile e sarà una trattativa delicata: Gigio vuole restare in rossonero, ma ha l’ambizione ovviamente di competere ad alti livelli, così come Raiola. L’ingaggio attuale di Donnarumma è di 6 milioni di euro: la richiesta è di un ritocco a 7.

BRAHIM DIAZ SEMPRE PIU’ VICINO >>>