Ibrahimovic, manca solo la firma: presto Zlatan sarà in Italia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ieri il tutto sembrava fatto, ma ci ha pensato Mino Raiola ad alimentare la suspense fino alla fine. Il procuratore, sui social, ha scritto infatti il seguente messaggio: “Zlatan non ha rinnovato”.

I tifosi dunque si domandano: quando ci sarà la firma di Ibrahimovic? Ieri l’attaccante non è arrivato a Milano e probabilmente non arriverà neanche oggi. Probabile che possa sbarcare in Italia nel fine settimana, anche perchè al momento la squadra rossonera non è al completo, visto che più di qualche giocatore ha avuto dei giorni di permesso per motivi familiari. Ibra dovrà sottoporsi al tampone per il coronavirus. e poi potrà incominciare ad allenarsi.

Dopo aver risolto la questione Ibrahimovic, il Milan dovrà pensare al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Non sarà facile e sarà una trattativa delicata: Gigio vuole restare in rossonero, ma ha l’ambizione ovviamente di competere ad alti livelli, così come Raiola. L’ingaggio attuale è di 6 milioni di euro: la richiesta è di un ritocco a 7.

Infine concludiamo con Romagnoli. Il capitano, sempre gestito da Raiola, al momento guadagna 3,5 milioni e con il nuovo contratto potrebbe arrivare a 5 milioni. Il suo contratto scade nel 2022. Tanti club sono interessati a lui perchè oltre al talento, ha già grande esperienza a 25 anni. Al momento la priorità del Milan è la firma di Ibrahimovic, ma presto verranno affrontate anche queste altre due situazioni. Raiola come sempre sarà grande protagonista.

BAKAYOKO, SI PUO’ CHIUDERE A BREVE >>>

TONALI, L’OFFERTA DEL MILAN >>>