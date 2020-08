Raiola tuona: “Fake news, Ibrahimovic non ha rinnovato col Milan”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Secondo diverse fonti, nel corso della giornata odierna si era arrivati all’accordo definitivo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L’accordo è stato dato per fatto, ma così ancora, evidentemente, non è. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato un tweet di Mino Raiola, agente dell’attaccante svedese, che ha ripreso la foto di uno dei tanti articoli che riportavano la notizia del rinnovo dello svedese e ci ha stampato sopra un enorme “Fake News”; aggiungendo anche: “Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con AC Milan”. Questo, ovviamente, non significa che il rinnovo non ci sarà, anzi. Le parti sono molto vicine, come vi abbiamo raccontato. Tuttavia, la firma non c’è ancora stata, ma dovrebbe essere a breve. Raiola, però, ha voluto precisare che ancora di ufficiale non c’è nulla.

