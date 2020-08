PM – Ibrahimovic, passi avanti importantissimi, c’è grande fiducia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Una trattativa complicata, ma che si avvicina sempre di più alla chiusura definitiva. Non è ancora fatta, ma quasi. Zlatan Ibrahimovic giocherà ancora nel Milan, almeno per un altro anno. L’attaccante svedese classe 1981 si è fatto corteggiare abbastanza, ma ormai il sì dovrebbe arrivare a breve e il matrimonio si farà. Il Milan ha fatto passi avanti importantissimi verso Ibra, secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it, e stavolta è convinto di aver accontentato le richieste dello svedese. Insomma, manca solo l’annuncio. Allora perché non è tutto fatto? Perché comunque la risposta di Ibrahimovic non è ancora arrivata. La sensazione è che sia positiva, essendo stato accontentato quasi in tutto, ma quando si parla di Ibra non è mai detta l’ultima parola. In ogni caso, dovrebbe esserci un clamoroso ribaltone perché la trattativa salti.

