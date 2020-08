Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: la possibile offerta rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sarà un’estate molto intensa in casa Milan soprattutto per quanto concerne i rinnovi di contratto.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, il Milan dovrà rinnovare infatti ad Alessio Romagnoli, il cui contratto scade nel 2022. Il capitano, sempre gestito da Raiola, al momento guadagna 3,5 milioni e con il nuovo contratto potrebbe arrivare a 5 milioni. Tanti club sono interessati a Romagnoli perchè oltre al talento, ha già grande esperienza a 25 anni, in ogni caso il capitano vuole rimanere in rossonero, così come ha dimostrato in passato.

SPUNTA UN NOME NUOVO PER L’ATTACCO >>>