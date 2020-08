Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: i rossoneri vanno su King

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal ‘Daily Mail‘, il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il cartellino di Joshua King, classe 1992, attaccante norvegese retrocesso in Championship con il Bournemouth.

King, il cui contratto con le ‘Cherries‘ scadrà il 30 giugno 2021, piace, nella Serie A italiana, anche a Lazio e Roma. Si dice, però, che, in Inghilterra, lo stiano monitorando oltre 20 club, tra cui Newcastle, Brighton ed Everton. In Europa, invece, sarebbe il PSG di Thomas Tuchel a guardare con interesse al calciatore.

Il Bournemouth, nonostante la fresca retrocessione, vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e consentirebbe, dunque, a King di lasciare il ‘Vitality Stadium‘ soltanto in cambio di 25 milioni di sterline, pari a 28 milioni di euro. Nel caso di una cessione, si legge ancora sul tabloid britannico, King preferirebbe restare in Premier League, campionato che già conosce bene.

Nell'ultima stagione con la maglia rossonera, King, che vanta 46 presenze e 17 gol con la Norvegia, ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 27 gare tra campionato nazionale e Coppa di Lega.