Calciomercato Milan – Bakayoko ad un passo dal ritorno in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Per puntare alla qualificazione in Champions League il Milan ha capito che, oltre alle scommesse (come quelle rappresentate, l’anno scorso, da Theo Hernández e Rafael Leão), servono anche le certezze.

Una di queste risponde al nome di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che ha già indossato, nella stagione 2018-2019, la maglia rossonera con ottimi risultati. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il ritorno di Bakayoko in rossonero è davvero ad un passo.

“Lo conosciamo e lo apprezziamo – ha detto ieri in conferenza stampa il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini -. C’è una trattativa con il Chelsea, le modalità sono ancora da studiare al 100%“. In realtà, ha rivelato la ‘rosea‘, i negoziati tra ‘Blues‘ e rossoneri per il trasferimento di Bakayoko a Milano sono molto più avanzati.

Si lavora ad un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Tra Bakayoko, che vuole solo il Milan, ed il club rossonero, c’è da tempo un accordo sull’ingaggio, che sarà di 3 milioni di euro netti più bonus. Il Chelsea, inizialmente, puntava al prestito con obbligo.

Poi, però, le resistenze del club di Roman Abramović si sono affievolite e, una volta individuata la cifra del prestito oneroso da versare subito, il Milan potrà accogliere nuovamente il suo gigante a Milanello. PER IL CENTROCAMPO IL DIAVOLO VUOLE ANCHE UN ALTRO TOP PLAYER >>>