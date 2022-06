Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, si alza la richiesta d’ingaggio

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, già in questo calciomercato estivo potrebbe rinnovare il suo contratto. Ma c'è distanza da colmare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Ismaël Bennacer. Il centrocampista franco-algerino, classe 1997, aveva infatti raggiunto, un paio di mesi fa, l'accordo con il club di Via Aldo Rossi per il prolungamento del suo contratto.