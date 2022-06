Calciomercato Milan – Un nuovo bomber con uno scambio? Il punto

Il Milan campione d'Italia è già molto attivo in questo calciomercato estivo. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, nei prossimi giorni, rinnoveranno il loro contratto con il club di Via Aldo Rossi ed inizieranno ad ufficializzare i colpi di mercato già mandati a segno. Naturalmente, con una sessione di trattative aperta fino a settembre, le mosse del Diavolo non si fermeranno di certo qui.