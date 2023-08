Calciomercato Milan – Rifiutata la prima offerta per un baby prodigio

Come riportato da TMW, il Milan avrebbe avuto dei contatti per con il Paok Salonicco per il baby attaccante Stefanos Tzimas

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe avuto dei contatti per con il Paok Salonicco per il baby prodigio Stefanos Tzimas. Si tratta di un attaccante classe 2006, protagonista dell'ultima stagione con un bottino di 12 reti e 3 assist in ventisei presenze con il club greco.