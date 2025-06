Calciomercato Milan, rientra Saelemaekers: 'Restare è un'opzione'

Alexis Saelemaekers torna al Milan in questo calciomercato estivo dopo l'ultima stagione in prestito alla Roma. Rimarrà in rossonero?

Daniele Triolo Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 10:10)

Salvo colpi di scena, Alexis Saelemaekers, nell'ultima stagione in prestito alla Roma, tornerà ad essere un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Dopo le ultime due annate fuori in prestito, prima al Bologna e poi, per l'appunto, nella Capitale, ora il centrocampista belga, classe 1999 dovrebbe rientrare e, con tutta probabilità, restare in rossonero: il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ne apprezza infatti la versatilità.