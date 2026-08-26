Svolta a sorpresa nel calciomercato del Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Samuele Ricci è sempre più vicino ad indossare la maglia del Como.

Calciomercato Milan, Ricci vicino al Como

La società lariana sta spingendo con forza per assicurarsi il centrocampista rossonero e avrebbe addirittura trovato un accordo di massima con il calciatore sulla base di un contratto pluriennale valido fino al 2031 ().

Con l'intesa sull'ingaggio ormai definita con l'entourage del calciatore, la trattativa entra nella sua fase calda e decisiva. Le due società sono attualmente al lavoro per limare gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento che consentirà al Como di regalarsi un rinforzo di Livello per il proprio centrocampo.