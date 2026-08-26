Samuele Ricci, arrivato in rossonero la scorsa estate, è vicino a lasciare la maglia del Milan: il Como insiste sul calciatore
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Svolta a sorpresa nel calciomercato del Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Samuele Ricci è sempre più vicino ad indossare la maglia del Como.
Calciomercato Milan, Ricci vicino al ComoLa società lariana sta spingendo con forza per assicurarsi il centrocampista rossonero e avrebbe addirittura trovato un accordo di massima con il calciatore sulla base di un contratto pluriennale valido fino al 2031 (strutturato con una formula 1+4).
Con l'intesa sull'ingaggio ormai definita con l'entourage del calciatore, la trattativa entra nella sua fase calda e decisiva. Le due società sono attualmente al lavoro per limare gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento che consentirà al Como di regalarsi un rinforzo di Livello per il proprio centrocampo.
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