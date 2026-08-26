Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Romano, ha voluto fornire degli aggiornamenti sul futuro al Milan di Ricci
Spazio al mercato in uscita per il Milan, che lavora allo sfoltimento della propria rosa. Tra i profili in uscita risulterebbe esserci anche il giovane Samuele Ricci, arrivato l'estate scorsa dal Torino. Il calciatore rossonero, nelle ultime ore, sembrerebbe essere finito nel mirino del Como di Fabregas.
Calciomercato Milan, Ricci al Como? Parla MorettoA fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
"Ricci è un calciatore che resta in uscita dal Milan, ma ad oggi non è ancora in chiusura al 100% con il Como. I contratti tra le parti proseguono, sono contatti positivi. Non appena ci sarà una definizione totale dell'affare ve lo diremo, però insomma i contatti vanno avanti".
La formula e i conti del bilancioNonostante il dialogo, le due società stanno continuando a lavorare per trovare una quadra definitiva alla struttura dell'operazione. Il Como spinge per impostare la trattativa in prestito, mentre in casa rossonera occorre prestare molta attenzione al bilancio.
Per evitare di registrare una minusvalenze, i rossoneri non possono cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra inferiore alla sua quota residua:
- Costo d'acquisto: 23,50 milioni di euro
- Ammortamento annuo: 5,875 milioni.
- Soglia minima per non fare una minusvalenza: 17,6 milioni di euro.
Qualora la formula concordata sia un prestito con diritto o obbligo di riscatto, al cifra finale dovrà essere pari o superiore a 17,6 milioni di euro al momento del riscatto definitivo, proprio per garantire un impatto economico positivo sulle casse del club rossonero.
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