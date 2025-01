Calciomercato Milan, Ricci: rossoneri in contatto col Torino. E l’Inter…

Il rinnovo di Samuele Ricci col Torino fino al 2028, per molti, avrebbe allontanato il giocatore dal Milan per le prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore, però, sarebbe tra i primi obiettivi dei rossoneri per l'estate, nonostante il nuovo contratto con i Granata. Non solo il Diavolo: Ricci sta giocando una grande stagione con la maglia granata ed è naturale che abbia le attenzioni di tante altre squadre.