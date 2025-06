Calciomercato Milan, Ricci da gennaio! Allegri lo userà così

Samuele Ricci sarebbe a un passo dal vestire la maglia del Milan. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri avrebbero l'accordo col giocatore da gennaio: cinque anni a circa 2,5 milioni di euro. Dopo mesi Milan e Torino starebbero per chiudere l’operazione di calciomercato. La cifra? 25 milioni bonus compresi. Il ragazzo sarebbe in vacanza in Uganda voglioso di unirsi presto ad Allegri e al Milan.