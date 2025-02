Calciomercato Milan, Ricci: “Ci sono tante voci. Bisogna…”

Sono tantissime le voci di calciomercato che circolano intorno al Milan . La sessione chiuderà questo lunedì a mezzanotte, ma la dirigenza rossonera potrebbe ancora chiudere qualche colpo in entrata e in uscita. A centrocampo il primo nome sulla lista resta Samuele Ricci , centrocampista del Torino. Il giocatore ha parlato a SportMediaset anche del suo futuro.

Calciomercato Milan, Ricci sogno rossonero. Lui parla del futuro. Le parole

"So che nel calcio quando le cose vanno bene ci sono tante voci, mi era successo anche ad Empoli quando ero ancora più giovane. Quindi bisogna cercare di restare concentrati e non farsi distrarre dalle voci esterne". Così Samuele Ricci ha parlato delle voci di calciomercato. Sembrerebbe molto difficile che il centrocampista del Torino possa arrivare al Milan in questi ultimi giorni di gennaio. Più probabile un suo arrivo in estate. Vedremo quali saranno le mosse del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Ravezzani: “Gimenez? Una scommessa. Il conto economico…”>>>