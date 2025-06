Calciomercato Milan, retroscena Zinchenko: viaggio di Tare. I costi ...

Quello di Oleksandr Zinchenko rimane un nome molto in alto nella lista di Igli Tare per il calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, come ormai noto, dovrebbe separarsi da Theo Hernandez, con cui il rapporto è ormai logoro. Anche se non dovesse andare via il francese, che ha rifiutato l'Al-Hilal e che ha visto saltare la trattativa con l'Atletico Madrid, il suo impiego potrebbe essere tendente allo zero. E a quel punto è chiaro che debba arrivare qualcuno al suo posto. In tal senso il preferito è senza ombra di dubbio l'ucraino dell'Arsenal, che proprio dai Gunners si potrebbe separare.