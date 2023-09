Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ballo-Touré in prestito al Fulham”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato di Relevo, ha parlato del Milan e di Fodé Ballo-Touré. Il terzino va in prestito al Fulham

Il Milan , dopo aver messo a segno ben 10 colpi in entrata può ancora pensare alle cessioni Fodè Ballo-Touré l'ultimo calciatore ad uscire . Matteo Moretto, esperto di calciomercato di Relevo, ha parlato della situazione del terzino rossonero. Ecco il tweet.

" Fodé Ballo-Touré ha ancora la possibilità di lasciare il Milan ". In più conferme su Origi: "Origi-Nottingham, chiuso". Pochi minuti dopo la rivelazione della squadra.

