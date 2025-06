Siamo alle fasi finali del trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City e a questo punto cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul possibile ingaggio. Gli ultimi giorni in questo senso sono stati importantissimi, anche perché è proprio in questa fase che è arrivata l'accelerata da parte dei Citizens. Prima l'offerta al Diavolo, rifiutato, poi una seconda proposta evidentemente al rialzo, che ha fatto vacillare la società di via Aldo Rossi. E nel frattempo si lavorava per raggiungere un0intesa con il giocatore per convincerlo a lasciare il club che lo ha reso grande.