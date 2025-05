Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Manchester City vorrebbe Tijjani Reijnders già per il Mondiale per Club. Guardiola lo avrebbe messo in cima agli acquisti per il prossimo calciomercato, con la speranza di chiudere il colpo dal Milan in poco tempo. Dalle voci inglesi, da domani potrebbe arrivare la prima offerta da 50 milioni di euro. E il Milan? Il rinnovo fino al 2030 fa si che il club non sia con le spalle al muro e Reijjnders non sarebbe il tipo da spingere per una cessione.