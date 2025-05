Non si placano le voci relative al fortissimo interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Il club inglese avrebbe avviato la trattativa nei giorni scorsi con i rossoneri, presentando anche una prima offerta, rispedita al mittente da parte del Diavolo. Il centrocampista olandese, che per altro ha recentemente firmato il rinnovo di contratto, ha sempre dichiarato il suo amore per la società di via Aldo Rossi, ma nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione piuttosto interessante in merito alla sua volontà. A riferirla è stato il collega Graeme Bailey, di 'TBR Football'.