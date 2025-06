Calciomercato Milan, Reijnders al Manchester City in dirittura d'arrivo

Tijjani Reijnders sta per lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato per trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola. Le cifre

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ci siamo per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City in questa sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di ieri, infatti, passo forse decisivo dei 'Citizens' con l'offerta per il cartellino del giocatore aumentata a 75 milioni di euro, bonus compresi.