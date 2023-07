Calciomercato Milan – Con Reijnders meno spazio per Adli: le soluzioni

Con l'arrivo sempre più probabile di Tijjani Reijnders al Milan, ci sarebbe sempre meno spazio per Yacine Adli, che valuta le soluzioni

L'arrivo di Tijjani Reijnders al Milan è sempre più probabile e vicino. È di alcune decine di minuti fa la notizie delle visite mediche fissate per martedì, giorno da cui l'olandese potrebbe cominciare ufficialmente la sua avventura in rossonero. Questo, però, ridurrebbe ancora di più le chance di Yacine Adli, che già al momento non sarebbero particolarmente elevate.