Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Stop del Benfica per Morato”

Daniele Triolo

'Record', uno dei massimi quotidiani sportivi portoghesi, ha confermato come il Milan, in questo calciomercato estivo, abbia manifestato interesse per Morato del Benfica. Il difensore centrale brasiliano, classe 2001, è stato individuato come possibile rinforzo per la retroguardia di mister Stefano Pioli.

Proprio un ex rossonero, però, Manuel Rui Costa, oggi Presidente del club lusitano, ha stoppato qualsiasi manovra del Diavolo per il suo centrale mancino, corteggiato anche dai francesi del Rennes (che avevano anche offerto 15 milioni di euro alle 'Aquile' di Lisbona). Rinviata, pertanto, qualsiasi ipotesi di partenza immediata per l'ex San Paolo.

Per Rui Costa, infatti, Morato, che in questa stagione è diventato titolare del Benfica al fianco di Nicolas Otamendi, potrà valere molto di più la prossima estate, quando avrà giocato con continuità, maturato ulteriore esperienza e si sarà fatto notare sia nel massimo campionato portoghese sia in Champions League.