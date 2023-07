Calciomercato Milan – Rebic vicinissimo al Besiktas: le ultime | PM

Dopo quattro anni, Ante Rebic è pronto a salutare il Milan in questa sessione di calciomercato. L'attaccante croato ha avuto un calo importante nell'ultimo anno, uscendo pian piano dal progetto rossonero, anche mentalmente. Rebic non era più immerso in rossonero e quindi ha un po' staccato la spina. Stefano Pioli lo ha escluso, per questo, sia nel finale della scorsa stagione che nelle prime amichevoli di questa. Si è fatto avanti in modo concreto il Besiktas, con cui la trattativa va avanti da qualche giorno, ma adesso, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, è vicina a una svolta importante. Già in queste ore può arrivare la fumata bianca, anche se al momento non è conclusa.