Rebic, finale di stagione importante: il Milan pensa al riscatto

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato del Milan che, da goleador rossonero nei primi mesi del nuovo anno solare, ha dimostrato di funzionare meglio in coppia con Zlatan Ibrahimovic e che, finora, senza lo svedese non ha mai segnato.

È dunque il momento, ora, di dimostrarsi un attaccante affidabile anche in assenza del ‘totem‘ scandinavo, il quale, però, dovrebbe tornare al suo fianco nelle prossime settimane. Il Milan, ha confermato la ‘rosea‘, sta già pensando di riscattare Rebic, attualmente in prestito dall’Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2021: il rendimento in Germania di André Silva facilita l’operazione di scambio a titolo definitivo.

Rebic, quindi, deve lavorare per la parte finale di questa stagione, certo, anche in funzione della prossima, che sarà decisiva per lui, con i Campionati Europei alle porte. Partire forte, contro la Juventus, non sarebbe proprio male. Anche se, va detto, il mestiere di prima punta non è propriamente il suo … NOVITÀ, INTANTO, SUL POSSIBILE ACQUISTO DI FLORENTINO LUÍS: VAI ALLA NEWS >>>