Calciomercato Milan – Riscatto Rebic: la valutazione dell’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN – L’attaccante croato Ante Rebic, classe 1993, è arrivato al Milan lo scorso 1° settembre 2019, nell’ambito dello scambio con il centravanti portoghese André Silva, con la formula del prestito secco, biennale, fino al 30 giugno 2021.

Dopo un inizio di stagione da fantasma, Rebic è esploso, con la maglia del Diavolo dallo scorso mese di gennaio, in concomitanza con l’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: fino a marzo, quando è stata fermata la stagione per l’emergenza coronavirus, Rebic ha segnato 7 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Come ricordato da ‘calciomercato.com‘, l’esame importante per Rebic arriverà adesso: sarà chiamato a trascinare, con le sue reti, un Milan orfano dell’infortunato Ibrahimovic. Dovrà farlo anche per guadagnarsi, sul campo, il riscatto del cartellino a titolo definitivo da parte del Milan.

La valutazione che, al momento, l’Eintracht Francoforte fa di Rebic è di 25 milioni di euro. Il Milan, per ora, aspetta e spera di poterlo portare a casa risparmiando qualcosina … QUESTE, INVECE, LE CIFRE IN BALLO PER L’OPERAZIONE ANDRÉ SILVA CON I TEDESCHI >>>