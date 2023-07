Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Rebic-Besiktas, ci siamo quasi”

Dala Turchia riferiscono come Milan e Besiktas siano ad un passo dalla chiusura dell'affare che porterà Ante Rebic in Turchia

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato il Milan si sta mettendo in mostra soprattutto per le operazioni in entrata. Gli acquisto del club rossonero, infatti, sono stati per ora sei, in attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Samuel Chukwueze. Ma anche per quanto riguarda le uscite il Diavolo sta cercando di muoversi nel miglior modo possibile.