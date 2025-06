Calciomercato Milan, Pobega torna o rimane al Bologna? Ecco le condizioni dei rossoblù

Tommaso Pobega ha fatto rientro al Milan dopo il prestito al Bologna in questo calciomercato estivo. Potrebbe, però, ritornare in rossoblu

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Tommaso Pobega , classe 1999 , centrocampista che fa rientro al Milan dal Bologna per fine prestito in questa sessione di calciomercato .

Calciomercato, Pobega sospeso tra Milan e Bologna

Secondo il quotidiano romano, se fosse per Pobega resterebbe ancora alla corte di Vincenzo Italiano. Ma se il Milan non abbasserà - come al momento non sembrerebbe intenzionato a fare - la cifra necessaria per il riscatto (12 milioni di euro), la sua permanenza in rossoblu continuerà ad essere impossibile.