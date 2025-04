Calciomercato Milan, quale futuro per Bennacer? Dalla Francia filtra che ...

Uno dei calciatori del Milan in prestito in giro per il mondo è Ismael Bennacer, che al momento è in Francia, al Marsiglia più precisamente. In questa sua esperienza sta trovando un discreto spazio, con una sola panchina contro il PSG, anche se in generale il club non sta andando bene. Lui stesso, a 'La Provence' ha parlato così qualche giorno fa.