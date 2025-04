Marsiglia, Bennacer chiarisce: “Con De Zerbi non c’è nessun problema”

Intervistato da La Provence, Ismael Bennacer, giocatore del Milan in prestito al Marsiglia, ha parlato così di Roberto De Zerbi dopo le recenti voci di un grave litigio tra il tecnico italiano e la squadra: "Ride spesso con noi, ma sa anche arrabbiarsi. Ha fatto bene a farlo, perché il fatto di essere insieme, di parlare tra noi, di rivedere la partita, di dirci cose che di solito non osiamo...crea qualcosa in più. Abbiamo cercato di curare la ferita, se era da curare. Siamo tutti sulla stessa barca e nella stessa direzione. Era tutto chiaro, ma è bene mettere le cose in chiaro".