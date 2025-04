Milan, vietato sbagliare: serve l’Europa per salvare la stagione

E il problema non è solo tecnico. Il Milan non può permettersi di restare fuori dall’Europa, non solo per ragioni di prestigio, ma soprattutto per motivi economici. L’assenza dalle coppe europee rappresenterebbe un danno serio per le casse del club: meno introiti da diritti televisivi, niente premi UEFA, sponsor meno attratti e stadio "vuoto" nelle serate infrasettimanali. Tutto ciò frenerebbe la crescita e metterebbe in discussione anche il progetto sportivo.

Proprio per questo, la Coppa Italia assume un valore enorme. I rossoneri sono ancora in corsa per il trofeo e si giocheranno l’accesso alla finale nel ritorno contro l’Inter. Vincere la coppa significherebbe assicurarsi almeno un posto in Europa League, salvare la stagione e mettere un punto fermo nel futuro immediato del club.

Perché senza Europa, il Milan rischia anche sul piano del mercato. In estate potrebbero partire giocatori importanti come Theo Hernandez, già seguito dai top club europei, ma anche Fikayo Tomori – accostato alla Juventus a gennaio – potrebbe lasciare, magari a cifre inferiori rispetto ai 30 milioni richiesti. E poi ci sono i nomi di Loftus-Cheek, Chukwueze, Musah, e Emerson Royal, tutti profili che potrebbero salutare in cerca di spazio o a causa di rendimento deludente.

Insomma, il Milan è appeso a un filo. Ogni partita da qui alla fine è una finale. Servono punti, serve mentalità, serve chiarezza. E se il campionato dovesse ancora deludere, allora la Coppa Italia dovrà diventare l’unica via possibile per evitare un disastro. L’Europa, per il Milan, non è più un obiettivo. È una condizione vitale.