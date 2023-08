Calciomercato Milan – Possibile prestito per Colombo: la situazione

Il Milan lavora anche per quanto riguarda le cessioni e per Lorenzo Colombo aumentano le possibilità di un prestito

Dopo i tanti colpi in entrata il calciomercato del Milan vira su alcuni profili in rosa che potrebbero non vestire più rossonero. Dopo Rebic, Tonali e Messias anche un altro giocatore rischia di salutare il resto del gruppo, seppur solo in prestito. Stiamo parlando di Lorenzo Colombo, attaccante rientrato dopo aver concluso l'ultima stagione con la maglia del Lecce.