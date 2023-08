Loftus-Cheek, Chukwueze e gli altri: nuovi gol per un Milan da Scudetto

Milan, la nuova squadra è da scudetto: chiare le idee dei rossoneri — La squadra di Pioli era alla ricerca di conferme che sono arrivate con la vittoria del Trofeo Silvio Berlusconi alzato in faccia ai monzesi. Ora bisogna prepararsi mentalmente alla prima sfida di campionato dei rossoneri al Dall'Ara di Bologna. Si tratta del primo appuntamento stagionale e, al fine di giungere a questo momento in modo più che preparato, il mister ha organizzato per i suoi ragazzi due amichevoli in rapida successione. La prima era contro i tunisini dell'Etoile du Sahel e contro il Novara.

I rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno fatto grandi balzi avanti con la propria rosa in quanto hanno sostituito delle seconde linee come Alexis Saelemakers e Junior Messias con dei calciatori dalla qualità indiscussa e dallo spessore internazionale. Questo upgrade nella rosa rende il Diavolo una delle squadre più agguerrite e una delle candidate principali a concorrere per il titolo di Campioni d'Italia. Per farlo l'alternanza tra Chukwueze e Pulisic dovrà essere ottimizzata in modo tale da sfruttare l'enorme potenziale di entrambe le ali d'attacco.

L'ex Villarreal è reduce da un'ottima gara contro il Novara con il quale ha manifestato la sua grandissima abilità nel puntare l'uomo 1 vs 1 per poi cercare la porta o il cross in centro. Sembra quindi che il futuro modulo dei rossoneri sarà il 4-3-3. In questo caso gli esterni d'attacco saranno uno tra l'americano e il nigeriano, mentre dall'altra parte ci sarà, ovviamente, Rafael Leao.

La coppia Pulisic-Chukwueze permette al Diavolo di avere un ottimo ricambio sulla corsia laterale d'attacco. Quest'alternanza sarà ottimale in quanto permetterà a Pioli di scegliere chi schierare in base alle esigenze tecnico tattiche del match in discussione. Il primo si è messo in luce della partita con il Monza e contro l'Etoile du Sahel mentre il secondo ha dato il meglio di sé contro il Novara. Infatti il nigeriano ha giocato per ben 87' dei quali almeno 40' giocati ad ottimi livelli con strappi in velocità, molti dribbling e qualche tiro a giro terminato a lato della porta.

Sembra quindi che i nuovi innesti del Milan stiano dando i loro frutti in visione scudetto. La formazione schierata da Stefano Pioli appare sempre più adeguata a solcare i campi di gioco più importanti d'Europa. La formazione rossonera è infatti più compatta, solida e preparata della scorsa stagione e sembra avere tutte le cartucce pronte per dimostrarlo. La coppia Chukwueze-Leao sembra promettere molto bene e quando saranno entrambi in campo potrebbero creare non pochi problemi alle difese avversarie.

L'ultima questione non ancora del tutto chiusa rimane la ricerca del centravanti che sembrava conclusa con l'arrivo di Noah Okafor. Tuttavia lo svizzero non ha brillato in queste prime partite. Infatti Okafor è riuscito solamente a strappare un gol da opportunista prima di finire un po' nell'ombra dei compagni. Gli servirà tempo per adeguarsi al ruolo di centravanti che, attualmente, rimane sempre Oliver Giroud. Anche Reijnders e Musah hanno dato ottimi segnali in questa fase di precampionato. Infatti hanno dimostrato che il Diavolo in campionato quest'anno vuole la propria fetta di torta, e dovrà essere sostanziosa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills