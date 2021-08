Calciomercato Milan – Preso Chaka Traoré: in queste ore visite e firma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'esterno Chaka Traoré, classe 2004, preso per la Primavera ma sarà monitorato da Stefano Pioli

Il Milan ha piazzato un interessante colpo di calciomercato prelevando, nelle scorse ore, Chaka Traoré dal Parma . Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. L'esterno offensivo, classe 2004 , è stato acquistato per il Milan Primavera di Federico Giunti , ma verrà monitorato anche da Stefano Pioli per la Prima Squadra rossonera. Dicono, infatti, che l'ivoriano sia un potenziale 'craque'.

Chaka Traoré, che ha già collezionato 3 presenze in Serie A con i ducali (una di queste proprio contro il Diavolo), si trasferisce, dunque, in rossonero in cambio di 600mila euro più bonus ed una percentuale di futura rivendita del cartellino del calciatore in favore del Parma. In queste ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà per tre anni al club di Via Aldo Rossi. Milan, tutto su Faivre: le ultime sull'arrivo del francese >>>