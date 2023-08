Calciomercato Milan – Continuano i contatti con il Porto per Taremi

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, a tal proposito, il Milan sarebbe in continuo contatto con il Porto per provare ad arrivare a Mehdi Taremi. Ancora non sarebbe stata presentata un'ulteriore offerta, ma i rossoneri sarebbero comunque vigili sul giocatore. Il club lusitano, inoltre, sembra non voler ascoltare proposte che si aggirino intorno ai 15 milioni di euro, pretendendone circa 25. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, filosofie agli opposti. Quante differenze!