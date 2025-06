Calciomercato Milan, Pobega torna a ‘casa’. Calabria è svincolato

Calciomercato Milan, il Bologna ha annunciato il non riscatto di Pobega. Via anche Davide Calabria, che ora è svincolato. Le ultime

Tommaso Pobega , centrocampista classe 1999 , si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Bologna nell'ultima sessione estiva di calciomercato . Il centrocampista italiano ha giocato una buona stagione con Vincenzo Italiano. Nonostante ciò, il suo riscatto da parte dei rossoblù non è arrivato. Via anche Davide Calabria. Ecco il suo social del club.

Il Bologna conclude il saluto: "In bocca al lupo per il vostro futuro". Per Davide Calabria e Tommaso Pobega un futuro tutto da scrivere: il primo è svincolato, visto che il suo contratto col Milan scade oggi. Il secondo, probabilmente, sarà convocato da Allegri per il raduno del prossimo 7 luglio a Milanello. Pobega potrebbe comunque partire di nuovo in prestito in questa sessione di calciomercato.